Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Dreister Dieb bekommt es mit Bestohlener zu tun (27.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sein bestohlenes Opfer unterschätzt hat ein Dieb am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Harzerstraße. Eine 49-jährige Frau legte mit ihren Einkäufen auch ihren Geldbeutel auf das Einkaufsband an einer Kasse. Als sie sich kurz wegdrehte, steckte ein vor ihr stehender 50-Jähriger den Geldbeutel schnell ein. Die Bestohlene bemerkte das Fehlen sofort und stellte den Mann zur Rede. Der stritt den Diebstahl ab und wollte den Markt verlassen, hatte jedoch nicht mit dem energischen Widerstand der Frau gerechnet. Obwohl er mehrfach versuchte, sie wegzustoßen, hielt die Frau den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte diese zwischenzeitlich alarmiert. Der erfolglose Dieb muss sich nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls verantworten.

