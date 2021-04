Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Oberndorf am Neckar) Führerschein in Italien gekauft

Oberndorf (ots)

Ein Autofahrer, der am Montagabend zwischen Oberndorf und Sulz einer Polizeistreife aufgefallen war, hatte bei der anschließenden Kontrolle einen Führerschein dabei, den er seinen Angaben zufolge in Italien gekauft hat. Die Beamten der Verkehrspolizei bemerkten bei der Überprüfung die Totalfälschung allerdings sofort. Der 31-Jährige war kooperativ und gestand ein, seinen richtigen Führerschein wegen diversen Alkohol und Drogendelikten verloren zu haben. Auch bei der Kontrolle am Montag stand er unter Drogenweinwirkung. Über das Internet sei er auf das Angebot gestoßen, einen Führerschein zu kaufen, so der Stuttgarter. Zusammen mit anderen sei er vor zwei Jahren nach Bergamo gefahren, wo von ihm Bilder gemacht wurden und er nach drei Tagen einen Führerschein ausgehändigt bekam.Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung.

