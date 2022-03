Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe in Discountern

Lüdenscheid (ots)

Eine 62-jährige Halveranerin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Volmestraße bestohlen. Zwischen 9 und 9.30 Uhr hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufwagen gehängt. Als sie bezahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrer Geldbörse. Darin steckten Papiere, Bargeld sowie Kunden- und Bankkarten. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, die auch die Nutzung von Bankkarten im Lastschriftverfahren verhindern soll. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in den heimischen Discountern. Am Dienstag gab es auch Anzeigen aus Balve, Hemer und Iserlohn. In Letmathe wurde ein Tatverdächtiger erwischt. (cris)

