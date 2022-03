Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge aufgebrochen/ Taschendieb/ Hausfriedensbruch in Spielhale

Hemer (ots)

Auf dem Eikenufer wurden in der Nacht zum Dienstag, zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr, zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die Täter erbeuteten in einem Vito zwei Päckchen Tabak und ein Cutter-Messer. Aus einem BMW 320 D nahmen sie eine Akku-Flex, einen Rucksack und eine Sporttasche mit Waschzeug mit.

Eine 80-jährige Kundin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter in der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Sie betrat den Laden gegen 10.45 Uhr. Als sie gegen 11 Uhr bezahlen wollte, war ihre Geldbörse weg. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben in den heimischen Discountern und rät dringend, Wertsachen möglichst dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keineswegs sollten Handtaschen in den Einkaufskorb gestellt oder gehängt werden.

Die Polizei holte am Dienstag einen 24-jährigen Kunden aus einer Spielhalle an der Hauptstraße. Gegen 18.20 Uhr meldete sich die Aufsicht und bat um Hilfe. Der Hemeraner hatte bereits Hausverbot in der Spielhalle, weigerte sich aber, den Raum zu verlassen. Stattdessen beleidigte und beschimpfte er die Aufsicht. Da er behauptete, "keinen Namen" zu haben, einen falschen Wohnort angab und keinen Ausweis vorzeigte, nahm ihn die Polizei zur Identitätsfeststellung mit zur Wache und schrieb Anzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs sowie falscher Namensangabe. (cris)

