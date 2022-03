Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Taschendieb erwischt/ Wechseltrick beim Friseur

Iserlohn (ots)

Ein mutmaßlicher Taschendieb wurde am Dienstag in einem Discounter an der Untergrüner Straße auf frischer Tat erwischt. Gegen 12.30 Uhr stand eine 86-jährige Kundin im Bereich der Tiefkühltruhen. Sie streckte eine Hand aus, um nach Ware im oberen Bereich zu greifen. Genau in diesem Moment fühlte sie, wie eine fremde Hand in ihre Jackentasche griff. Sie stellte fest, dass ihre Geldbörse weg war. Der Verdächtige stand noch neben ihr. Sie forderte von ihm die Geldbörse zurück, darauf ergriff er die Flucht. Allerdings kam er nicht an der Kassenschlange vorbei nach draußen. So ließ er die Geldbörse fallen und tat so, als ob er sie gerade gefunden habe. Bei dieser Version blieb er auch gegenüber der Polizei. Die ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 45-jährigen Mann, der in Duisburg gemeldet ist.

Kurz vor diesem Vorfall, gegen 11.45 Uhr, wurde bereits eine 55-jährige Kundin beim Einkaufen in einem Discounter an der Westfalenstraße bestohlen. Vor dem Laden hatte sie noch einen Chip für den Einkaufswagen aus ihrer Geldbörse genommen und Portemonnaie zurück in ihre Tasche gelegt. Einige Minuten später, an der Kühltheke, stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Der Laden war zwar voll. Aber sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf, veranlasste eine KUNO-Sperrung und warnt weiter vor Taschendieben in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Mit einem Wechseltrick erbeutete eine Unbekannte am Dienstag gegen 10.25 Uhr Bargeld in einem Iserlohner Friseurladen. Die Unbekannte sprach kein Deutsch und ließ sich Shampoos zeigen. Sie entschied sich für ein Produkt und wollte mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Als ihr der Inhaber das Rückgeld geben wollte, lehnte sie einen leicht angerissenen 50-Euro-Schein ab. Der Kauf kam nicht zustande. Am Ende hatte der Friseur jedoch weniger Geld in der Kasse als vorher. Bei dem Hin- und Herreichen von Produkt und Geldscheinen hat die Unbekannte offenbar geschickt zugegriffen. Die Unbekannte dürfte etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Sie hatte lange schwarze Haare (ca. 1 cm grauer Ansatz, Naturkrause). Sie war geschminkt und hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. (cris)

