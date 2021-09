Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

St. Katharinen (ots)

Am 17.09.2021 kam es gegen 16:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Renneberg" in St. Katharinen. Der Unfallverursacher wollte nach links auf den Parkplatz des REWE Marktes abbiegen und missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeuges. Beide beteiligte Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

