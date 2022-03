Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Balve (ots)

Eine 82-jährige Mendenerin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Hönnetalstraße die Geldbörse entwendet. Sie hatte ihren Jutebeutel mit Geldbörse während ihres Einkaufes über ihre Schulter gehangen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Während ihres Einkaufs kam der Geschädigte ein unbekannter Mann sehr nahe. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, stabil, ca. 40 - 60 Jahre alt, dunkel gekleidet, Kappe und Maske. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf. Leider tummeln sich weiter Taschendiebe insbesondere in Discountern. Kunden sollten Wertsachen deshalb möglichst dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (wib)

