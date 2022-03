POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Iserlohn (ots) - Die Fahndung nach dem 62-jährigen Radfahrer, der am 26.01.2022 vermisst gemeldet worden war, wird eingestellt. Ein Zeuge fand den Mann am Dienstagmorgen leblos in einem Waldstück in der Nähe des Griesenbraucks auf. Zur genauen Todesursache liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf ein ...

