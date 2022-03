Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 17-Jähriger springt vor fahrende Fahrzeuge

Menden (ots)

Ein 17-jähriger Mendener ist am Montagabend auf der Holzener Straße kurz hintereinander vor oder auf die Motorhauben zweier Fahrzeuge gesprungen. Er wurde schwer verletzt.

Um 20.48 Uhr kam es zu dem ersten Zusammenstoß. Eine 42-jährige Balverin befuhr die Holzener Straße in Richtung Provinzialstraße, als der junge Mann vom linken Gehweg kommend auf ihr Auto zulief, auf ihre Motorhaube sprang und zu Boden fiel. Danach stand er auf und ging weiter. Kurz danach befuhr ein 21-jähriger Mendener die Straße in derselben Richtung, als der Fußgänger vor seinem Wagen auf die Straße trat und auf seine Fahrzeugfront sprang. Zeugen bestätigten diese Abläufe. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei schätzungsweise mindestens 1500 Euro. Polizeibeamte mussten den verletzten und unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann zu seiner eigenen Sicherheit auf dem Gehweg fixieren - sonst wäre er erneut losgelaufen. Dem 17-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. (cris)

