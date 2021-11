Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Kraichtal- 63-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmorgen beim Abladen eines Lkws in der Alte Münzesheimer Straße in Gochsheim.

Nach bisherigem Sachstand hielt der Lkw-Fahrer gegen 07:45 Uhr im Bereich der dortigen Baustelle um Metallrohre anzuliefern. Bevor die Entladefirma die Metallrohre sichern konnte, löste der Fahrer die Sicherheitsgurte der Plane. Hierdurch fallen vier Metallrohre (6 m lang, Durchmesser 40 cm) vom Auflieger herunter und begraben den 63-Jährigen unter sich. Dieser wird hierbei schwerstverletzt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell