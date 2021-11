Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten vermutlich am späten Montagabend einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofsstraße in Rheinstetten auf.

Die im Automat befindlichen Zigarettenschachteln, sowie der Inhalt des Scheingeldbehälters und das Münzfach wurden entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

