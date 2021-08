Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Gartenlaube

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Am Wunderbau auf. Die Diebe entwendeten hochwertige Garten- und Heimwerkerwerkzeuge und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell