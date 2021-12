Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - 13-jähriger Pedelecfahrer angefahren

Bönen (ots)

Am Mittwoch (15.12.2021) fuhr gegen 16.20 Uhr ein 13-jähriger Schüler mit einem Pedelec auf dem Radweg am Hagenweg in Richtung Kreisverkehr Rhynerner Straße

Als er den dortigen Überweg in nördlicher Richtung nutzte, fuhr ein Fahrzeug aus dem Kreisverkehr in die Rhynerner Straße in Richtung Röhrberg ab und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Junge stürzte, konnte aber selbstständig wieder aufstehen. Der Fahrer des PKW stieg aus, sprach mit dem Radfahrer und half ihm, den Lenker wieder zu richten.

Anschließend fuhr der Mann davon. Der Junge konnte mit dem notdürftig reparierten Rad noch nach Hause fahren. Da er nun Schmerzen verspürte, wurde er von seinen Eltern in ärztliche Behandlung gebracht.

Der Kraftfahrzeugführer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er fuhr eine schwarze oder dunkelgraue Limousine mit zwei Auspuffrohren.

Die Polizei sucht nun den beteiligten PKW-Fahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter 02307 921 3220 oder 921 0 bei der Polizei in Kamen.

