Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit im Auto

Nachrodt (ots)

Zwei Männer sind am Dienstag um 11.25 Uhr in einem Fahrzeug auf der B 236 in einen handfesten Streit geraten. Der 44-jährige Fahrer aus Unna beschäftigte seinen 47-jährigen Mitfahrer "auf Probe". Auf der Fahrt verlangte der 47-jährige Dortmunder vor dem Ende der Probearbeit seinen Lohn. Ob der Beifahrer nun den Fahrer durch Ziehen der Handbremse und einen Griff ins Lenkrad zum Anhalten an der Hagener Straße zwang, oder der Fahrer selbst stoppte, darüber gehen die Angaben auseinander. Sie prügelten sich jedenfalls zunächst in dem Wagen, dann vor dem Wagen. Der Fahrer und Arbeitgeber soll dann angeblich eine "Eisenstange" aus dem Kofferraum geholt und damit dem Älteren gedroht haben. Darauf rief der die Polizei. Die trennte die Streitenden und nahm gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung bzw. versuchter schwerer Körperverletzung und Bedrohung auf. Der 47-jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige lehnte eine Behandlung ab. Die Altenaer Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, die sich melden sollten unter Telefon 9199-0. (cris)

