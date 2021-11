Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Bei Unfall schwer verletzt

Am Montag stießen zwei Autos und ein Lastwagen bei Schaiblishausen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem VW von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen unterwegs. Er passte offenbar nicht auf und fuhr einem Toyota vor ihm ins Heck. Der Toyota schleuderte auf die Gegenspur. Dort prallte er gegen einen Lastwagen. Durch den Unfall wurde der Toyota-Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Bergung war die Strecke bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

