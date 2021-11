Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Brand schnell gelöscht

Nicht mehr viel zu tun hatte die Feuerwehr am Montag nach einem Brand bei Langenau.

Ulm (ots)

Zwischen Albeck und Seligweiler war ein Container in Brand geraten. Zeugen bemerkten dies gegen 20 Uhr und begannen sofort zu löschen. So hatten sie die Flammen bereits eingedämmt, bis die Feuerwehr kam. Einer der beiden Helfer musste unter Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Dort bestätigte sich der Verdacht jedoch nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Ein Defekt ist nicht auszuschließen, so die Polizei weiter. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 15.000 Euro.

++++++ 2286104

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell