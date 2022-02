Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Unfallflucht am Sportplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend, den 18.02.2022 wurde ein violetter Mitsubishi Kleinwagen am Sportplatz in Schwörstadt beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die 22-jährige Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt und war spazieren. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr hatte eine unbekannte Person durch einen noch unbekannten Verkehrsvorgang den Pkw an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. In dem genannten Zeitraum soll auf dem Sportplatz ein Fußballtraining stattgefunden haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

