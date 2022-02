Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Beuggen: Frontalkollision

Am Freitagabend, den 18.02.2022 ereignete sich auf der B34 bei Beuggen ein schwerer Verkehrsunfall. Die 86-jährige Fahrerin eines VW Golfs befuhr die B34 in Richtung Schwörstadt. Etwa in Höhe des Bahnhofs in Beuggen kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei überfuhr sie eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen bevor sie schließlich mit dem 22-jährigen Fahrer eines Hyundai kollidierte. Durch den Unfall wurden beide Personen verletzt, wobei die Unfallverursacherin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen wirtschaftlicher Totalschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zur Unfallaufnahme und Behandlung der Verletzungen musste die B34 für eine gute Stunde gesperrt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte des Polizeireviers Rheinfelden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

