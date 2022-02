Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Raub in Geschäft in Eichstetten

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreisbreisgau-Hochschwarzwald

Eichstetten

Am Samstag, den 19.02.2022, kurz nach 12 Uhr, klopfte ein vermeintlicher Kunde an der Eingangstür eines bereits geschlossenen Geschäfts in Eichstetten, im Altweg. Die Angestellte öffnete daraufhin nochmals die Ladentür und wurde vom Täter in den Kassebereich gedrängt. Dort drohte er ihr Schläge an und erzwang dadurch die Herausgabe des Kasseninhalts. Anschließend entfernte er sich auf dem Altweg in Richtung Friedhof.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 170-180cm groß, europäisches Erscheinungsbild, normale Statur, sprach ohne erkennbaren Akzent. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine weiße FFP2-Maske und eine dunkelgraue oder blaue Jacke.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-2880, in Verbindung zu setzen.

