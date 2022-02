Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte Person beschädigt mehrere Straßenlaternen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Titisee;]

Im Zeitraum vom 12.02.2022 bis zum 16.02.2022 kam es in der Seestraße in Titisee zu mehreren Sachbeschädigungen. Offensichtlich trat eine bislang unbekannte Person gegen mehrere Straßenlaternen, so dass ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro entstand.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07652/91770 oder 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell