POL-FR: Folgemeldung zu: "Schönau: räuberische Erpressung auf Bäckerei - Polizei sucht Zeugen" - Tatverdächtiger wegen schwerem Raub in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg

Gegen einen jungen deutschen Staatsangehörigen wurde wegen des dringenden Tatverdachts, den Raub auf die Bäckerei begangen zu haben, Haftbefehl erlassen. Am 11.02.2022 gab es einen ersten Hinweis auf die Tatbeteiligung des jungen Mannes. Dieser stellte sich in der Folge bei der Polizei und legte ein umfassendes Geständnis ab. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach dem Zeugenaufruf am 01.02.2022 gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise ein. Die Polizei bedankt sich für die vorbildliche Mitwirkung aus der Bevölkerung.

Meldung vom 01.02.2022:

Ein Unbekannter begab sich am Montag, 31.01.2022, kurz vor 15.30 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Gentnerstraße. In der Bäckerei habe er unter Vorhalt eines Küchenmessers eine Mitarbeiterin bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Unbekannte habe dann unter erneuter Drohung mit dem Küchenmesser in ein Kassenfach gegriffen und Geldscheine aus diesem entnommen. Danach verließ der Unbekannte die Bäckerei und sei zu Fuß in Richtung Ledergasse geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schmale Statur, grüne Augen sowie braune Augenbrauen. Bekleidet soll er mit einer schwarz gesteppten Jacke mit Kapuze und einer grauen Jogginghose gewesen sein. Auf einem Arm der Steppjacke könnte sich ein rot / blau / weißes Emblem befinden. Unter der gesteppten Jacke soll er noch einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Er habe eine dunkle Sturmhaube sowie schwarze Strickhandschuhe getragen. Erreichbar ist das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0, oder per Email unter loerrach.kk@polizei.bwl.de

