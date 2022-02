Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Arbeiter verunglückt auf Baustelle

Freiburg (ots)

Ein Arbeiter ist am Donnerstagmorgen, 17.02.2022, auf einer Baustelle in Küssaberg-Kadelburg verunglückt. Der 31-jährige war mit Arbeiten in einem entkernten Haus beschäftigt, als er durch eine schon teilweise entfernte Decke in den Keller stürzte. Die Feuerwehr rettete den Verletzten aus dem Kellerbereich und übergab ihn dem Rettungsdienst. Er kam ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Arbeiter nicht allzu schwer verletzt.

