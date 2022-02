Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer kommt von Straße ab

Am Donnerstagabend, 17.02.2022, ist auf der K 6350 zwischen Kandern und Malsburg ein mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer von der Straße abgekommen. Gegen 19:30 Uhr war es an einer engen Stelle zur Begegnung zwischen dem Lieferwagen und eines entgegenkommenden Busses gekommen. Während die Busfahrerin anhielt, kam der 20-jährige Lieferwagenfahrer zu weit nach rechts und touchierte in der Folge einen Leitpfosten und eine Felswand. Dabei wurde am Lieferwagen ein Sachschaden von knapp 1000 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Lieferwagenfahrer Alkoholbeeinflussung erkannt. Eine Überprüfung ergab rund ein Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

