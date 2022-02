Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Handbremse vergessen anzuziehen - Auto rollt frontal auf geparktes Fahrzeug

Freiburg (ots)

Ihren VW Passat stellte am Donnerstag, 17.02.2022, gegen 21.15 Uhr, eine 37 Jahre alte Frau in der Barrystraße ab und vergaß vor dem Aussteigen, die Feststellbremse anzuziehen. Daraufhin rollte ihr Passat frontal auf einen geparkten Audi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

