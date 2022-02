Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: 11-Jähriger wird bei Zusammenprall mit Betonmischer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Wie der Polizei im Nachgang mitgeteilt wurde, kam es am Mittwochmorgen, 16.02.2022, gegen 07:50 Uhr in der Kandelstraße auf Höhe der Hebelstraße in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Fahrer eines Lkws, vermutlich eines Betonmischers, sein sperriges Fahrzeug an der besagten Örtlichkeit ein Stück zurück. Bei seinem Verkehrsvorgang bemerkte der bislang unbekannte Fahrzeugführer einen hinter ihm, auf einem Fahrrad nahenden 11-jährigen Jungen nicht. Aufgrund der darauffolgenden Kollision stürzte das Kind auf die Straße.

Gegenüber dem Unfallverursacher und einer hinzufahrenden bislang unbekannten Autofahrerin machte der 11-Jährige vor Ort keine Schmerzen gelten, weswegen die anwesenden Personen die Örtlichkeit wieder verließen. Wie der Polizei bekannt wurde, musste sich das gestürzte Kind im Nachgang nun doch noch in medizinische Behandlung begeben.

Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Insbesondere der Lkw-Fahrer und die Autofahrerin werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) in Verbindung zu setzen.

