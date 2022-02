Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneut Katalysator an geparktem Fahrzeug entwendet

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 18.02.2022, gegen 3 Uhr entwendeten unbekannte Täter an einem geparkten Fahrzeug im Thuner Weg in Freiburg den Katalysator.

Dieser befindet sich unter dem Fahrzeug und ist mit dem Auspuff fest verschweißt. Die Täterschaft hatte dieses recht teure Fahrzeugteil mit einer Säge oder einem Rohrschneider fachmännisch herausgetrennt.

Es ist in dieser Woche bereits der vierte Diebstahl dieser Art im Stadtgebiet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell