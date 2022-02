Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kurze Flucht vor Polizei; Zwei Rollerdiebstähle aufgeklärt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, dem 16.02.2022, um 13:40 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger einen Motorroller, der im Bereich des ehemaligen Sportplatzes in March-Buchheim umherfahren soll. Bei der Anfahrt kam den Beamten des Polizeiposten March in der Sportplatzstraße ein entsprechendes Fahrzeug entgegen. Beim Erkennen des Streifenwagens wendete der Fahrer und flüchtete über einen Fußweg in Richtung Hugstetten. Anschließend bog der Rollerfahrer über eine Fußgängerbrücke ab und flüchtete in Richtung Benzhausen, wodurch es ihm gelang, sich einer Kontrolle zu entziehen. Über das abgelesene Kennzeichen konnte festgestellt werden, dass der Roller vor kurzem in Freiburg entwendet worden war.

Kurz darauf bemerkten die Beamten in der Sportplatzstraße in Buchheim einen Jugendlichen, der einen roten Motorroller ohne Kennzeichen schob. Der 17jährige konnte nach kurzer fußläufiger Flucht, bei der er den Roller zurückließ, von den Beamten gefasst werden. Zeitgleich mit dem Einsatz der Kollegen erschien der Besitzer des roten Motorrollers auf dem Polizeiposten March und erstattete Diebstahlsanzeige. Sein Gefährt war in der Nacht von Montag, 14.02.2022, auf Dienstag, 15.02.2022 entwendet worden.

Aufgrund weiterer Ermittlungen konnte der erste flüchtige Rollerfahrer ebenfalls ermittelt werden. Der 16-Jährige ist der Polizei nicht unbekannt.

Somit gelangen beide Motorrollerfahrer zur Anzeige wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls.

