Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Platz der alten Synagoge - Verdacht räuberischer Diebstahl

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 12.02.2022, wurde ein 21-Jähriger gegen 01:30 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg von zwei bislang unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt.

In dessen Verlauf kam es zur Entwendung der Geldbörse des 21-jährigen Mannes und einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei beteiligten Personen. Daraufhin gingen die beiden mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung flüchtig.

Der erste Tatverdächtige konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 28 Jahre alt, ca. 180cm groß, kurz rasierte Haare, grauer Kapuzenpullover, Umhängetasche, französischer Akzent.

Bei dem zweiten Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des 21-Jährigen um eine männliche Person mit schwarzem Kapuzenpullover und einer Umhängetasche gehalten haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

fg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell