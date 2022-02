Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Roller beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2000 Euro an einem abgestellten Motorroller verursachte am Mittwoch, 16.02.2022, zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Fahrrad-/ Rollerunterstand am Margaretenheim in der Basler Straße. Hier stellte ein 61 Jahre alter Mann seinen 125er Piaggio- Roller am Morgen auf dem Ständer ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fiel ihm auf, dass dieses leicht ortsverändert dastand. Daraufhin schaute er sich seinen Roller genauer an und konnte an der gesamten linken Seite Kratzspuren und Eindellungen erkennen, die vom Umfallen herrühren dürften. Ein größeres Fahrzeug dürfte, vermutlich beim Rückwärtsfahren, den Roller berührt und umgestoßen worfen haben. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

