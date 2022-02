Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche zu Verkehrsunfall in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, gegen 11:30 Uhr, soll der Fahrer eines Lieferwagens beim Rückwärtsfahren in der Hauptstraße von Weil am Rhein gegen einen Straßenpoller gestoßen sein. Der Fahrer war im Anschluss davongefahren. Eine Zeugin meldete den Vorfall bei der Polizei, die den 57 Jahre alten Fahrer ermitteln konnte. Dieser bestritt den Vorwurf und behauptete, dass sein Lieferwagen in seiner Abwesenheit zurückgerollt sein muss. Da die Hauptstraße zur Unfallzeit stark frequentiert war, hofft das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) auf weitere Zeugenhinweise!

