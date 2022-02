Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto brennt in Tumringen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, hat in Lörrach-Tumringen ein Auto gebrannt. Gegen 11:10 Uhr war der 44-jährige Autofahrer von einem im Gegenverkehr fahrenden Autofahrer gewarnt worden, dass Funken aus dem Motorraum schlugen. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte das Feuer. Der Motorraum brannte komplett aus. Eine technische Ursache scheint wahrscheinlich. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kreuzung Freiburger Straße/Mühlestraße war für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

