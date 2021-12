Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 11.12.2021 gegen 16:50 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Auestraße vom Radweg auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Dabei kollidierte sie mit dem bevorrechtigten PKW eines 65-Jährigen und stürzte zu Boden. Infolge des Unfalls klagte sie über Schmerzen am Kopf, Beinen und Armen, lehnte einen Transport ins Krankenhaus durch den hinzugerufenen Rettungsdienst jedoch ab. Am PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ein Sachschaden am Fahrrad entstand offenbar nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell