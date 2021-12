Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 11.12.2021 um 12 Uhr befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem weißen VW Golf den Bartholomäus-Weltz-Platz in Richtung der Hilgardstraße und kam mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere Fahrzeuge mussten ihm ausweichen. In der Hilgardstraße auf Höhe der Salierstraße fuhr der 83-Jährige schließlich trotz Gegenverkehrs erneut auf die Gegenspur. Ein erster PKW konnte gerade noch ausweichen. Dann kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 68-jährigen Frau aus dem Kreis Germersheim. Die Dame blieb unverletzt. Allerdings entstand an beiden PKW hoher Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Beide PKW waren fahrbereit. Der 83-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund anzunehmender körperlicher bzw. geistiger Mängel wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein beschlagnahmt und sein Fahrzeugschlüssel einem Angehörigen übergeben.

Wer wurde durch den weißen VW Golf ebenfalls konkret gefährdet oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen? Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

