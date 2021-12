Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Medizinischer Notfall

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021, gegen 19:30 Uhr, meldeten Passanten in der Frankenstraße eine bewusstlose Person.

Durch die Polizei und den Rettungsdienst konnte auf Höhe der Hausnummer 46 ein 38-jähriger Mann bewusstlos festgestellt werden. Die Zeugen schilderten, dass sie einen lauten Knall vernahmen und der 38-jährige daraufhin mit seinem grauen Mercedes aus der Colombestraße in die Frankenstraße einbog. Das Fahrzeug sei sodann auf dem Seitenstreifen geparkt worden und der Mann sei ausgestiegen. Unmittelbar danach sei er auf der Straße zusammengebrochen.

Im Nahbereich konnten durch die Polizei keine Unfallschäden festgestellt werden. Die Ursache des durch die Zeugen geschilderten Knalls sind derzeit unbekannt.

Nach ersten Untersuchungen dürfte ein medizinischer Notfall ursächlich für die Bewusstlosigkeit gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

