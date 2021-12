Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (21/1112)

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand parkende Pkw gestreift und Sachschaden in Höhe von etwa 4.000EUR verursacht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell