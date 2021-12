Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Automatenaufbruch Zeugen gesucht (24/1112)

Römerberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Nähe des Edeka-Marktes in der Viehtrifstraße auf und entwendeten das darin befindliche Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe. Es ist anzunehmen, dass der Täter beim Aufhebeln des Automaten erheblichen Lärm verursacht hatte.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Geräuschen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

