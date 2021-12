Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 08:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kirchenstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkirchen bog von der Kirchenstraße kommend links in die Bahnhofstraße ab. Beim Abbiegevorgang missachte er den Vorrang des entgegenkommenden PKW. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Schifferstadt wich nach rechts aus, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Hausfassade entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

