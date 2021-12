Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl durch alkoholisierten Randalierer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch einen Anwohner wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person vor seinem Anwesen in der Raiffeisenstraße in Frankenthal herumschreie und seine Frau belästigt habe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Person um einen 59-jährigen Mann aus Dannstadt-Schauernheim handelte. Dieser führte ein Fahrrad mit sich. Nach Rücksprache mit dem Mitteiler war es seitens des alkoholisierten Mannes zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen. Zunächst noch unkooperativ und provokativ, musste aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes der Rettungsdienst hinzugerufen werden, welcher den Mann in ein Krankenhaus verbrachte. Am Nachmittag meldete sich eine weitere Person auf hiesiger Dienststelle und gab an, dass sein Fahrrad am Vormittag in der Stockinger Straße in Frankenthal aus dem Innenhof entwendet worden sei. Letztlich konnte eruiert werden, dass es sich bei diesem entwendeten Fahrrad um das durch den alkoholisierten Herrn mitgeführte Rad handelte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das entwendete Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell