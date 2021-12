Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Flucht von der Unfallörtlichkeit

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 11.12.21gegen 21:50 Uhr wurde in der Mahlastraße in Frankenthal eine polizeiliche Kontrollstelle betrieben. Dabei konnte ein schwarzer BMW gesichtet werden, der sein Fahrzeug vor der Kontrollstelle wendete um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Beamten verfolgt. Der Fahrer fuhr aber mit einer derart hohen Geschwindigkeit durch die Innerortsstraße, dass der Blickkontakt, ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Im Rahmen der unmittelbar im Anschluss eingeleiteten Fahndung, sowie Eingang mehrerer Notrufe, konnte der verunfallte BMW in der Nürnberger Straße auf Höhe der Hausnummer 2 nicht mehr fahrbereit festgestellt werden. Gemäß Zeugenaussagen habe der Fahrer das Fahrzeug fußläufig in Richtung Karolinenstraße verlassen. Der verantwortliche Fahrer konnte im Nachgang namentlich ermittelt werden. Dabei handelte es sich um einen 27-jährigen Mann aus Speyer. Durch Zeugenangaben konnte folgender Unfallhergang eruiert werden: Der BMW-Fahrer befuhr den Europaring in Fahrtrichtung B9 und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Eine 77-jährige Dame aus Frankenthal befuhr mit ihrem Pkw ebenfalls den Europaring in Fahrtrichtung B9 und bog in die Carl-Theodor-Straße nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits überholenden BMW. Es verkeilte sich die vordere rechte Fahrzeugseite des BMW und die linke Fahrzeugseite der Dame aus Frankenthal. Durch die überhöhte Geschwindigkeit des BMW schob dieser das Fahrzeug der Frankenthalerin circa 80 Meter bis zu ihrer Unfallendposition im Europaring auf Höhe der Hausnummer 37 ehe der BMW-Fahrer die Fahrt aufgrund des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs (rechte Vorderradachse gebrochen) beendete. Durch das Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000,-EUR.

