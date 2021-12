Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dudenhofen (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr eine 35-jährige Frau aus Neustadt die B39 von Speyer in Richtung Neustadt, als sie zwischen Dudenhofen und Harthausen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie streifte mehrere Leitpfosten, verlor nun die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte schließlich mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Die Fahrerin erlitt mehrere Schürfwunden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Wagen der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell