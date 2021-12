Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Bistro

Speyer (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bistro im Speyerer Stadtteil Vogelgesang, brachen hier mehrere Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Vogelgesang beobachtet haben, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell