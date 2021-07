Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall in einer Tiefgarage

84-Jährige schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Sonntag gegen 13.20 Uhr kam es in einer Tiefgarage an der Pastor-Bölitz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 84-Jährige schwer verletzte.

Eine 62-jährige Frau aus Rees und ihre 84-jährige Mutter aus Duisburg beabsichtigten jeweils mit ihrem eigenen Pkw in der Tiefgarage "Großer Markt" in Wesel zu parken.

Die 62-jährige Tochter fuhr mit ihrem Pkw in die Tiefgaragenzufahrt und die 84-jährige Mutter folgte ihr. Hierbei übersahen beide Frauen, dass die Tiefgarage am Sonntag geschlossen hat.

Die 62- jährige Tochter beabsichtigte dann das Fahrzeug ihrer 84- jährigen Mutter rückwärts hochzufahren. Während des Zurücksetzens stieß die 62-jährige Tochter mit ihrer Mutter, welche die Tiefgaragenzufahrt fußläufig verlassen wollte, zusammen.

Hierbei verletzte sich die 84-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell