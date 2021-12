Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugensuche nach Unfall auf K2

Lambsheim (ots)

Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 11:10 Uhr kam es auf der K2 zwischen der Einmündung Eppsteiner Weg und Lambsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Einer der Unfallbeteiligter konnte noch nicht ermittelt werden. Nach Angaben der 23-Jährigen Unfallbeteiligten befuhr diese mit ihrem PKW die K2 von Frankenthal in Richtung Maxdorf. In einer lang gezogenen Linkskurve kam ihr ein PKW entgegen, welcher das Rechtsfahrgebot nicht einhielt und daher mit einem Teil des Fahrzeuges auf der Gegenspur fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern fuhr sie weiter nach rechts und berührte hierbei die Leitplanke. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Zu dem Fahrzeug, welches das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten haben soll, liegen bislang keine Hinweise vor. Auch ob der Fahrzeugführer den Unfall wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

