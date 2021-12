Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt auf Fahrrad

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am 11.12.2021 gegen Mitternacht ein Fahrradfahrer in der Industriestraße in Frankenthal gesichtet. Da der Fahrer Schlangenlinien fuhr und keinerlei Beleuchtung an seinem Fahrrad eingeschaltet war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 29-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen wies während der Kontrolle neben Atemalkoholgeruch auch eine verwaschene Aussprache vor. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Das Fahrrad wurde vor Ort angeschlossen und der Schlüssel präventiv sichergestellt. Der Fahrradfahrer wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er verhielt sich über die gesamte Dauer der Maßnahme verbal aggressiv und sprunghaft. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell