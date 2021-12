Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahren auf stehenden PKW auf der B 39

Speyer (ots)

An der Ampelanlage auf der B 39 zwischen Dudenhofen und Speyer musste ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen am 09.12.2021 um 09:50 Uhr mit seinem PKW verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihm in Fahrtrichtung Speyer fahrender 28-jähriger Mann aus der gleichen Verbandsgemeinde zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Heck des Wartenden auf. Der 33-Jährige verspürte leichte Schmerzen in der Brust. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Beide PKW waren stark beschädigt, aber fahrbereit.

