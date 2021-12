Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradunfall im Berufsverkehr

Speyer (ots)

Am 09.12.2021 gegen 06:30 Uhr überholte ein 43-jähriger Speyerer mit seinem Fahrrad einen weiteren Fahrradfahrer auf dem Radweg in der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung. Beide befuhren den für sie richtigen Radweg. Währenddessen kam ein 24-jähriger Speyerer ebenfalls mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt und befuhr den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem 24-Jährigen und dem 43-Jährigen, welcher anschließend über Atemnot klagte und durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Der 24-Jährige wurde nicht verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass das Befahren eines Fahrradweges in falscher Fahrtrichtung besonders gefahrenträchtig ist und es daher weiterhin verstärkt kontrolliert und geahndet wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell