Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht - Verursacher gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 08.12.2021, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Landesstraße 454 von Speyer kommend in Richtung Schifferstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Kurve teilweise auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW eines 60-Jährigen am Außenspiegel und an der Fahrerkabine. Der 60-jährige LKW-Fahrer bremste daraufhin ab, der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. An dem LKW entstand am Außenspiegel Sachschaden. Hinter dem 60-jährigen LKW-Fahrer fuhren dessen Arbeitskollegen ebenfalls mit LKWs. Aufgrund des Bremsvorgangs des 60-Jährigen bremsten die dahinterfahrenden LKWs ab. Dies wurde durch einen nachfolgenden 17-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannt, sodass dieser auf den vor ihm abbremsenden LKW auffuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtenden LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

