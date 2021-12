Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Bedrohung mit zerbrochener Glasflasche

Schifferstadt (ots)

Am 08.12.2021, gegen 13:50 Uhr, wurde das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Schifferstadt in einer städtischen Unterkunft in der Mutterstadter Straße unterstützt. Ein 26-jähriger Bewohner bedrohte zuvor den Hausmeister mit einer zerbrochenen Glasflasche und einem Messer. Gegenüber dem Ordnungsamt äußerte der 26-Jährige Suizidgedanken. Der Mann wurde in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Einrichtung gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

