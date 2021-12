Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebe geschnappt

Speyer (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer gestern um 22:45 Uhr zwei Männer des Fahrraddiebstahls zu überführen. Die beiden Beschuldigten im Alter von 21 und 24 Jahren entwendeten am Busbahnhof ein E-Bike und fuhren gemeinsam mit diesem davon. Durch eine Polizeistreife konnten die Beiden in der Wormser Landstraße kontrolliert und das Fahrrad sichergestellt werden. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet. Am Busbahnhof befanden sich zudem zwei weitere unverschlossene Fahrräder, die vermutlich ebenfalls gestohlen waren. Es handelt sich hierbei um ein Herren-Mountainbike der Marke TARI sowie um ein lilafarbenes Damenrad (Marke unbekannt). Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden, um dort die Fahrräder nach Vorzeigen eines entsprechenden Besitznachweises abzuholen.

