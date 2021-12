Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Aufenthaltsraum/ Zigaretten aus Pkw gestohlen/ Beim Einkaufen bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Heute Morgen zwischen 2.45 und 5.15 Uhr ist ein Unbekannter in einen Aufenthaltsraum eines Reinigungsunternehmens eingebrochen. Dort versuchte er, den Kaffee-Automaten aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde am Danziger Weg die Beifahrerscheibe eines gelben Mercedes Benz eingeschlagen. Der Täter entwendete drei Zigarettenpackungen.

Ein 70-jähriger Mann wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Er hatte seine Geldbörse beim Betreten des Geschäftes gegen 16.15 Uhr in seine Einkaufstasche gelegt. Eine Viertelstunde später an der Kasse fand er sie darin nicht wieder. Sie muss ihm im Laden gestohlen worden sein. Die Polizei warnt weiter vor Ladendieben insbesondere in den heimischen Discountern! Sie rät, Wertsachen dicht am Körper zu tragen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell